Ludivine Reding dévoile plein de «scoops» sur la saison 2 de Fugueuse

Ludivine Reding a offert plein de confidences au magazine 7 Jours au sujet de la saison 2 de Fugueuse, qui s’annonce aussi (sinon plus!) palpitante que la première.

La carrière de Ludivine a été propulsée par son rôle de Fanny, une jeune femme prise dans l’enfer de la prostitution, qui a marqué bon nombre de foyers québécois. C’est donc avec beaucoup de fébrilité qu’ils attendent un deuxième chapitre dans l’histoire de Fanny et Damien Stone.

Le Journal de Québec

«La première saison a eu un gros impact, et je pense que l’impact sera aussi fort avec la deuxième saison, indique la comédienne en entrevue avec le 7 Jours. Lorsque la série commence, nous sommes quatre ans après les événements de la première saison.»

C’est d’ailleurs pour cette raison que la jeune femme a adopté un tout nouveau look capillaire. En effet, Ludivine est désormais brunette!

«Comme la série se déroule quatre ans plus tard, il fallait marquer une différence entre la Fanny adolescente et la Fanny jeune adulte. Elle est devenue une femme, elle est plus assumée. Je présume que les longs cheveux blonds lui rappellent de mauvais souvenirs...», confie Ludivine à propos de ce changement de tête drastique.

Ce n’est pas le seul changement auquel les téléspectateurs devront s’habituer, puisque l’intrigue de la saison 2 de Fugueuse sera bien différente de la première :

«Dans la première saison, nous avons montré la vie des escortes. Dans la deuxième saison, nous allons plutôt aborder la question de la prostitution dans la rue, au centre-ville de Montréal. On verra différentes nationalités et cultures. Ce sera un casting éclectique qu’on aura rarement vu à la télé québécoise.»

La date exacte de diffusion de cette deuxième saison n’a pas encore été annoncée, mais ce sera en 2020, sur les ondes de TVA.

La page Facebook de Fugueuse a d'ailleurs partagé le synopsis de la prochaine saison et elle s'annonce enlevante :

«Quatre ans ont passé depuis que Fanny a témoigné contre Damien. Quand des jeunes de la rue disparaissent mystérieusement, il suffira de quelques découvertes troublantes, pour que le désir de venger la mort de l’une d’elle aveugle Fanny et lui fasse prendre de gros risques. Carlo, Damien et Natacha viendront brouiller les pistes et réveiller de vieilles blessures mal cicatrisées.»

