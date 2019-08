Objectif: rester petit

Pour sa troisième édition, le festival Mile Ex End a décidé d’ajouter une troisième journée à son volet musical, en plus de son volet humour. Mais il ne faudrait pas croire que l’événement a des ambitions de grandeur. Ses organisateurs veulent conserver le festival à une échelle humaine.

En deux années à peine, Mile Ex End s’est déjà établi comme un incontournable de la fin de saison estivale à Montréal. Le festival, qui propose deux volets, Musique et Rigole, ne changera pas sa formule gagnante de l’an dernier.

« Au niveau des installations, ce sera la même configuration, indique le directeur du festival, Claude Larivée. Il y aura encore la grande scène sous le viaduc [Van Horne] et la petite scène dans le parc linéaire. On a agrandi la zone pour boire et manger. On veut peaufiner le concept et l’ambiance sur les lieux. »

Pour les mélomanes

En plus d’offrir une programmation riche et variée (Chromeo, Galaxie et Les Cowboys fringants sont parmi les têtes d’affiche cette année), Mile Ex End offre un cadre unique qui lui a valu plusieurs éloges des festivaliers et des artistes qui ont participé aux premières éditions.

« Le lieu propose quelque chose de très magique, observe Claude Larivée. Il y a un mélange d’architecture très intéressant. »

Et malgré le succès de l’événement, les organisateurs veulent conserver son caractère intime. « Il y a une capacité de 4000 spectateurs par jour sur les lieux. C’est une capacité qu’on s’impose. C’est ce qui fait que l’ambiance est charmante. [...] Notre slogan cette année est “Le plus petit des grands festivals ou le plus grand des petits festivals”. On ne veut pas grandir plus que ça. On a fait un festival sur mesure pour les mélomanes. »