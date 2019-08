Pour aider une mère à boutte

Je vous lis tous les jours et je trouve intéressante cette ouverture sur la vie de mes contemporains que vous offrez dans votre Courrier. Je m’adresse plus particulièrement ce matin à la maman qui se disait à « boutte » par la tâche que représente l’obligation d’aider ses deux enfants du primaire (des enfants qu’elle décrivait comme indisciplinés) à faire leurs devoirs chaque soir.

J’ai enseigné 35 belles années à l’élémentaire en sixième année ainsi qu’en quatrième et cinquième secondaire comme professeur de français et j’ai eu deux enfants. Des devoirs, j’en ai donné ! D’ailleurs, le mot devoir en ce sens est obsolète, nous les appelons des « pratiques d’objectivation ». C’est un moyen très efficace de faire travailler le cerveau des enfants pour voir s’ils ont compris ou non, s’ils peuvent faire un petit bout de chemin tout seuls, ou encore de leur faire faire une incursion vers la prochaine notion et ainsi préparer le terrain. Ça leur donne entre autres l’occasion de développer plusieurs vertus, dont celles de l’autonomie et de la persévérance, ainsi que de vivre la fierté d’un travail bien exécuté.

Les devoirs appartiennent aux enfants et non aux parents. Ils sont la responsabilité des écoliers. Mais les parents, dans le but de protéger leurs petits ou encore dans celui de leur faire parcourir leur cursus scolaire de la manière la plus performante possible, s’attribuent cette responsabilité. Et le problème vient de là !

Les parents tirent, poussent... supplient... menacent... promettent... paient... assument... Comment voulez-vous que les enfants ne profitent pas du pouvoir qu’on leur donne ? Ils sont bien trop intelligents pour ne pas en rajouter. De là, les guerres épiques autour de la table familiale et conséquemment, l’épuisement parental et le chantage éhonté de la part des écoliers. Résultat : et les parents et les enfants subissent, et aucun des deux groupes ne peut voir les effets positifs des fameux « devoirs ».

Le rôle des parents, c’est de favo­riser le travail scolaire de son enfant en lui offrant du calme, de l’espace, du temps, une attitude bienveillante et du renforcement positif. Mais il faut le laisser faire son travail d’écolier, pour lequel il récoltera les lauriers, ou l’inverse. Comme adultes, les parents doivent mener leurs rejetons à l’autonomie.

H. Bouchard