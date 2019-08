Rupture pour Hélène Florent et Danny Gilmore

Dans le 7 Jours du 22 août, on apprend que Hélène Florent et Danny Gilmore se sont séparés. Triste nouvelle!



Après 11 de vie commune, les deux comédiens ont choisi de mettre un terme à leur relation.



Fait surprenant, la séparation remonte à il y a déjà plus d’un an.

C’est l’agente de la comédienne, Marie-Pierre Longpré, qui a confirmé la nouvelle. Même si elle n’a pas expliqué la raison derrière la rupture, elle a souligné que les deux anciens conjoints ont pris cette décision d’un commun accord.



Pour le bien du petit Joseph, né le 26 octobre 2015, les deux parents, qui se sont rencontrés en 2007, demeurent en bon terme et veulent à tout prix maintenir l’harmonie entre eux.

On leur souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur pour la suite des choses!

