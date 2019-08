Saison terminée pour Brandon Lowe

Le gérant des Rays de Tampa Bay, Kevin Cash, a annoncé jeudi que le joueur d’avant-champ Brandon Lowe ne sera pas de retour cette saison.

Le joueur de 25 ans, qui était pressenti pour être candidat au titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine, souffre d’une blessure à un quadriceps depuis le début du mois de juillet.

Il a joué son dernier match avec les Rays le 2 juillet dernier, et s’est blessé le lendemain dans un match du niveau AAA à Durham, lors d’une course vers le premier but.

Lowe a maintenu une moyenne au bâton de ,276 en 279 présences à la plaque cette saison. Il a notamment frappé 77 coups sûrs et 16 circuits.