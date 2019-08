La victoire de Geneviève Jodoin a fait des petits. Encouragés par le couronnement de la chanteuse de 41 ans, de plus en plus de candidats qui possèdent déjà une vaste expérience musicale tentent leur chance aux préauditions de La Voix 2020.

C’est le cas de David Bernatchez, un Gaspésien âgé de 40 ans qui roule sa bosse depuis plus de vingt ans dans le circuit des festivals de musique country au Québec et en Ontario.

Quand Le Journal l’a croisé au Hilton Québec, jeudi, lors de la première de quatre journées de préauditions dans la capitale, celui qui a déjà partagé la scène avec Paul Daraîche, Isabelle Boulay et Mario Pelchat, entre autres, attendait fébrilement son tour pour aller se faire valoir face aux juges.

Photo Stevens LeBlanc

Comme les autres, il espère avoir sa chance à la télé et ne cachait pas sa nervosité.

« J’y pense et je ne suis pas capable d’en parler », a-t-il confié.

Candidate à 88 ans

David Bernatchez n’est pas un cas unique. « Il y a un effet Geneviève Jodoin », affirme la juge en chef, Marie-Ève Riverain.

« Beaucoup de gens nous disent qu’ils se trouvaient trop vieux, mais qu’après avoir vu Geneviève, ils ont décidé de venir. Nous avons même reçu une dame de 88 ans. C’était très touchant. »

Geneviève Jodoin n’est pas le seul modèle à suivre. Les longs parcours, lors de la dernière saison, de vétérans comme Colin Moore, Christian Marc Gendron, Mélissa Ouimet et Jacques Comeau, servent aussi d’exemple à ceux qui, jusqu’alors, hésitaient à sauter dans l’aventure.

Photo Stevens LeBlanc

« Plusieurs personnes d’un certain âge sont venues me voir pour me dire que je les ai inspirées », dit Jacques Comeau, 41 ans, venu saluer et encourager les aspirants de La Voix.

En plus de la hausse de la moyenne d’âge, une autre tendance forte se dégage depuis le début des préauditions, à Montréal, il y a deux semaines : la musique country.

« On a beaucoup de new country », note Marie-Ève Riverain, qui remarque aussi la popularité des chansons de Lady Gaga tirées du film A Star is Born.

Mais, selon la juge, la chanson la plus populaire auprès des candidats est Creep, de Radiohead. « Elle revient souvent dans une nouvelle version avec de nouveaux arrangements. »

Les préauditions se poursuivent jusqu’à dimanche, de 9 h à 20 h, au Hilton Québec. Rappelons que trois journées supplémentaires auront lieu du 5 au 7 septembre, à Montréal.