Un prof amoureux d’une élève de 12 ans congédié

« En présence d’une faute d’une telle gravité et d’un manque de jugement qui justifie à coup sûr la rupture du lien de confiance avec l’employeur, il n’existe guère d’espace pour intervenir et casser la décision prise par ce dernier », a souligné l’arbitre Richard Bertrand dans une décision récente, ajoutant que la société s’attend « au plus haut degré de conduite morale » de ses enseignants.