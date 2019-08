Une première bande-annonce intense pour la nouvelle saison de District 31

À quelques jours seulement du retour tant attendu de District 31, une toute première bande-annonce de la série a été publiée ce matin, qui donne le ton de la prochaine saison.



La bande-annonce est prometteuse et surtout pleine d’action, question de nous faire patienter d’ici le 9 septembre.



Dans ce condensé de seulement 30 secondes, les amateurs de l’émission pourront voir, pour la première fois, Catherine Proulx-Lemay dans la peau de la nouvelle sergente-détective Florence Guindon.



C’est aussi l’occasion de retrouver plusieurs de leurs personnages favoris, interprétés par Gildor Roy, Vincent-Guillaume Otis, Sébastien Delorme, Catherine Saint-Laurent, Geneviève Brouillette, Pascale Montpetit et plusieurs autres.



Par contre, les fins observateurs auront remarqué qu’il n’y a dans cette bande-annonce aucune trace de Bruno Gagné, le personnage de Michel Charrette.





Peu de temps après sa mise en ligne, la publication avait recueilli plus de 4600 réactions, près de 4200 commentaires et plus de 2100 partages.



Dans les commentaires, les fans se sont tous montrés impatients de voir revenir la quotidienne, parce que la finale de la troisième saison, en avril dernier, les avait laissés sur le bout de leur chaise.



Le dernier épisode avait été très émouvant. Le personnage d’Isabelle Roy, joué par Hélène Bourgeois-Leclerc, avait remis sa démission, Bruno Gagné avait heurté un enfant avec sa voiture et Yanick Dubeau avait réussi à s’échapper.



District 31 sera de retour du lundi au jeudi à ICI Télé, dès le 9 septembre.