Virée à la NASA pour attirer les jeunes

En 10 ans, un prof a réussi à faire doubler les inscriptions en chimie et physique de 5 e secondaire à son école grâce à un projet de voyage à la NASA qui fait saliver les jeunes de Mont-Laurier.

« Dans la classe de mon gars [en 1 re secondaire], c’est rendu que c’est important de réussir à l’école » pour pouvoir un jour participer au voyage, témoigne Normand St-Amour, qui voit l’impact du projet à la fois comme père et comme maire du village de Chute-Saint-Philippe, dans les Laurentides.

Il y a 10 ans, moins d’un jeune sur quatre qui terminait son secondaire à la Polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier était inscrit en chimie et en physique, des matières que beaucoup redoutent.

Sylvain Leduc

Enseignant

« On a remarqué que plusieurs préféraient se prendre une année facile. On trouvait ça triste, alors on s’est dit : qu’est-ce qu’on peut faire pour les encourager à s’inscrire en sciences ? » se rappelle l’enseignant Sylvain Leduc.