MATHIEU, Serge

À l'unité des soins palliatifs Rose-de-Lima (Laval), le mardi 20 août 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé paisiblement M. Serge Mathieu.Il laisse dans le deuil son épouse, Sylvie Haché, sa soeur Jacqueline (feu Albert Prévost), ses frères André (Claudette) et Daniel (Hélène), son beau-frère, Denis Haché (Emanuela Vianello), ses neveux et nièces, son fidèle partenaire de moto, Michel Tremblay, ses amis et ex-collègue opérateurs de métro à la STM.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs Rose-de-Lima (Laval) pour les bons soins.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.