Acquisition majeure pour Béton Concept

Après avoir fait passer en moins de trois ans son chiffre d’affaires de 3,5 millions $ à 20 millions $, l’entreprise Béton Concept A.M. vient de compléter une première acquisition majeure qui devrait accélérer sa croissance.

Photo courtoisie Nicolas Croteau

Président et chef de la direction

L’entreprise de construction a vu le jour en 2003, avant d’être rachetée il y a trois ans par l’avocat et entrepreneur Nicolas Croteau.

Depuis, la firme montréalaise spécialisée dans la réfection et la restauration d’ouvrages de béton a quintuplé le nombre de ses employés, grâce à des projets d’importance un peu partout au Québec, mais également en Ontario.

Diversification

L’acquisition de la firme CLP Construction inc. de Beauharnois devrait lui permettre de poursuivre dans cette voie, elle qui possède une expertise dans le génie civil.

« On a donné une bonne dose d’adrénaline à Béton Concept [en l’achetant] et on continue [avec l’acquisition de CLP], qui nous permettra de nous diversifier avec le secteur public. On le sait, au Québec nos infrastructures sont en piètre état, des travaux majeurs sont nécessaires, et on voulait développer nos connaissances dans ce secteur », explique le président et chef de la direction.

Plusieurs projets

À lui seul, le gouvernement du Québec devrait investir pas moins de 4,8 milliards $ dans le maintien et l’amélioration du réseau routier, d’ici à 2021.

Suivant l’acquisition, Pomerleau a notamment décidé de faire appel à Béton Concept pour la réfection des pergolas en béton du square Viger, à Montréal, un projet de 1,5 million $.

À Ottawa, Béton Concept, qui fait partie du groupe Atwill Morin, œuvre par ailleurs à la réfection du quartier général d’Affaires mondiales Canada et de la Bibliothèque nationale du Canada, des projets de quelques millions de dollars.