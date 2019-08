Agenda du week-end

Un marché public du 18e siècle

Photo courtoisie, Jean-Michael Seminaro

Le marché public de Pointe-à-Callière est une reconstitution historique de la vie au 18e siècle en Nouvelle-France. Lieu ? Place Royale, tout à côté du musée. Quand ? Demain, de 10 h à 19 h, et dimanche, de 10 h à 18 h. Qui verra-t-on ? Des musiciens, des artistes et une centaine de personnages qui reproduiront des scènes d’époque. Il y aura aussi un régiment militaire et un campement autochtone. Plusieurs animations sont prévues, dont un atelier d’écriture à la plume d’oie, un atelier de nœuds marins, une petite école d’antan, etc. Métro : Place-d’Armes. Idéal en famille.

C’est gratuit

Festival Orientalys

Photo courtoisie, festival Orientalys

Jusqu’à dimanche, au quai Jacques-Cartier, on pourra participer au Festival Orientalys qui célèbre les cultures orientales : baladi, musique, ateliers, artisanat, bar, spectacle, etc.

Entrée libre.

Au parc La Fontaine

Ce dimanche, BIXI et Rachelle Béry invitent le public à un grand pique-nique gratuit au parc La Fontaine, dès 11 h. Au menu : hot-dogs, maïs bio du Québec, crème glacée So Delicious et autres surprises. En plus, les trajets en BIXI de 30 minutes et moins seront gratuits ce dimanche.

Fiesta Monarque

Photo courtoisie, Mathieu Rivard

Demain et dimanche, de 10 h à 16 h, on fête le papillon monarque au Jardin botanique. Au programme : de la musique mexicaine, des ateliers de bricolage, des jeux pour petits et grands, du yoga, etc. Les 3 à 5 ans pourront voir le spectacle Chloé, où es-tu ? qui raconte l’histoire d’une chenille vraiment timide, à 10 h 45 et à 12 h 30 les deux jours. Il y aura plusieurs activités pour les jeunes. Tarifs divers : 45 $ en famille. Pour les enfants de 4 ans et moins.

Gratuit. Entrée libre avec la carte Accès Montréal

RU et braderie sur l’avenue du Mont-Royal

Photo courtoisie, Odace Événements

Jusqu’à dimanche, l’avenue du Mont-Royal sera fermée à la circulation entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum pour une braderie et une exposition extérieure. Dans le cadre de l’événement RU (réappropriation urbaine), près de la rue Boyer, des artistes transformeront la rue au gré de leur imagination : sculptures, peintures et installations. On transformera le quartier en plateforme de création.