Agression sexuelle à Terrebonne: la police recherche un suspect dont la casquette a été retrouvée sur la scène du crime

TERREBONNE | La police demande l’aide du public afin de localiser un suspect dans une affaire d’agression sexuelle sur une mineure survenue mercredi soir à Terrebonne. Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a publié une description de l’homme, vendredi, de même que des photos de sa casquette retrouvée sur la scène du crime.

«La victime, une jeune fille de 13 ans, marchait sur le chemin du Coteau en direction est, avec des amis [une jeune fille et un jeune garçon], lorsque le suspect qui arrivait par l’arrière l’agrippe et la bouscule par terre pour l’agresser», a indiqué le service de police dans un communiqué.

L’agression a eu lieu mercredi vers 20h45 près d’un boisé dans le secteur du chemin du Coteau, entre le boulevard Moody et la rue de la Manouane.

Le suspect recherché est âgé de 25 à 35 ans. Il mesure environ 5 pi 10 po et a une corpulence moyenne. Il a les yeux et les cheveux foncés. L’homme s’exprime en français avec un accent québécois et il serait possiblement blessé à un œil, a mentionné la police.

«Le suspect portait au moment de l’événement un bermuda noir aux genoux, un t-shirt noir avec inscription blanche sur l’avant [et] des espadrilles noires avec semelles blanches», a-t-on ajouté.

Il portait également une casquette noire de marque Flag Nor Fail avec un logo blanc d’une ancre de bateau qu’il a laissée sur les lieux.

Toute information pouvant permettre de trouver cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 en mentionnant le numéro de dossier TRB-190821-020. Le public peut également communiquer avec le 911 relativement à cette affaire.