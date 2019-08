Auston Matthews serait confortable avec le rôle de capitaine

L’attaquant Auston Matthews se sent prêt à porter le titre de capitaine chez les Maple Leafs, mais il ne faut pas compter sur lui pour alimenter le débat sur celui qui devrait jouer un tel rôle à Toronto.

«Que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, ça vient avec beaucoup de responsabilités, mais peu importe si j’obtiens le "C" ou non, je me sens confortable, a-t-il mentionné dans une entrevue accordée au site web The Athletic. Nous avons beaucoup de bons candidats, des gars qui sont dans la ligue depuis un bon moment, des gars qui ont déjà été capitaine auparavant comme John Tavares.»

Les Leafs n’ont aucun capitaine depuis février 2016 quand le défenseur Dion Phaneuf a été échangé aux Sénateurs d’Ottawa.

«Le titre de capitaine au hockey est généralement un honneur énorme et c’est spécialement le cas à Toronto, quand tu regardes le nom de ceux qui ont déjà occupé ce poste.»

Au-delà de Phaneuf, les précédents capitaines des Maple Leafs ont été Mats Sundin, Doug Gilmour et Wendel Clark.