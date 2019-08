Délicieuses confitures maison

Les pots de la collection Quattro Stagioni de Bormioli Rocco, faits en verre épais, durable et de haute qualité, garderont vos sauces et confitures fraîches plus longtemps. Le large joint d’étanchéité à l’intérieur du couvercle permet au gaz de s’échapper du pot pendant la cuisson, tout en restant étanche à l’air et à l’eau. Il suffit de les nettoyer au lave-vaisselle et de remplacer leur couvercle pour les réutiliser chaque saison des conserves. Plusieurs formes et capacités disponibles.