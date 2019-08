Demi-siècle

Comme si c’était hier et, en même temps, on a l’impression que c’était dans une autre vie. L’évocation du chiffre 50 me fait sourire. 1969, on se rappelle Woodstock, les premiers pas sur la Lune, le film Valérie, la fin des Beatles, mais c’était surtout des dizaines de pages qui ont tourné en même temps. La révolution n’était plus tranquille alors que se fomentaient les événements d’octobre et naissait le péquisme de René Lévesque et l’ère Bourassa sous la trudeaumanie canadienne. Ça sentait le patchouli dans le Vieux, le pot dans les cégeps fraîchement institués. Tout ça déteignait sur l’autre invention éducative du siècle qui s’appelait « polyvalente ». Fin du catéchisme et on nous disait que l’avenir était aux loisirs, que dans le futur les gens s’amuseraient plus qu’ils ne travailleraient. Les orienteurs étaient dans le champ, les ados découvraient la pilule alors que Drapeau nous annonçait la phase 3 de la trilogie métro-expo-JO.