Des collations pour toute la famille

Les enfants, actifs et en pleine croissance, réclament quotidiennement la prise d’une collation pour combler leur faim. Soucieux d’offrir le meilleur à vos enfants, vous êtes sans doute à la recherche ­d’options qui combineront bon goût et valeur nutritive. Vous trouvez que l’heure de la collation revient rapidement et ­l’inspiration vous manque ? Voici quelques idées pour les petits !

Nécessaire, la collation ?

Plusieurs informations circulent remettant en doute la pertinence de manger entre les repas. Pourtant, les collations jouent un rôle intéressant, particulièrement chez les enfants. La prise de collations permet de calmer la faim entre les repas. Pour les petits mangeurs, une collation nourrissante permet également de contribuer à l’atteinte des besoins nutritifs. Cela dit, si votre enfant a un bon appétit aux repas et qu’il n’a pas faim entre chaque tablée, inutile de lui mettre une pression supplémentaire. Dans bien des cas, il est facilitant pour un enfant de manger plus souvent de petites quantités. À ce moment, la collation prend tout son sens. Encore faut-il que cette dernière fournisse à l’enfant des nutriments permettant de combler ses besoins.

La collation complète : combiner glucides et protéines

Des fruits et légumes en collation ? Bien sûr ! Mais pas exclusivement. Bien qu’ils soient très nutritifs, ces derniers sont parfois peu rassasiants. L’idéal est donc de combiner ces aliments frais à une source de protéine. Quels aliments protéinés intégrer aux collations ?

Boisson de soya (attention aux autres boissons végétales qui sont très peu protéinées)

Œufs

Noix et graines

Légumineuses rôties

Produits laitiers (lait, fromage, yogourt)

Le rôle des produits laitiers

La nouvelle version du Guide alimentaire canadien a soulevé beaucoup d’incertitude quant à la place des produits laitiers dans notre alimentation. Bien que les produits laitiers n’aient plus de catégorie à part entière, il ne faut pas croire qu’ils en sont absents, bien au contraire ! À moins de suivre une alimentation exclusivement végétalienne (non recommandée pour les enfants), vous avez toujours avantage à conserver une place aux produits laitiers. Les produits laitiers contribuent grandement à l’apport en calcium et en vitamine D chez les enfants. Mis à part ces derniers, les sources de calcium et de vitamine D sont relativement rares et souvent peu appréciées des jeunes : tofu, amandes, poissons en conserve avec arêtes, légumes verts et certaines boissons enrichies.

À l’école Photo Adobe Stock Granola clusters Avant la cuisson, ajoutez des blancs d’œufs et du miel à votre recette de granola préférée. Assurez-vous que la préparation est bien humectée et bien répartie sur une plaque, de manière à former une seule « galette ». Une fois qu’elle est cuite et refroidie, utilisez vos doigts pour la couper en plusieurs morceaux. Pois chiches rôtis et fruits séchés Photo Adobe Stock Rincez bien les pois chiches. Déposez-les sur une plaque de cuisson puis épongez légèrement les pois à l’aide d’un linge à vaisselle propre. Avec un vaporisateur à huile, ajoutez une petite quantité d’huile végétale. Saupoudrez ensuite des épices de votre choix. Enfournez pendant 50 minutes à 400 °F. Laissez refroidir puis mélangez avec vos fruits séchés préférés ! Brochettes de fruits et fromage Utilisez de petites broches pour marier fruits frais et fromage. Une collation amusante et rassasiante. Craquelins de blé entier et guacamole au skyr Augmentez la teneur en protéines de votre guacamole en y ajoutant du skyr, ce yogourt d’origine islandaise très protéiné ! Servir avec des craquelins de blé entier réduits en sodium.

On joue dehors !

Boules d’énergie

Très populaires, les boules d’énergie sont parfaites pour la randonnée puisqu’elles sont souvent riches en énergie et en glucides ! Attention, cependant, à ne pas trop y ajouter de matières grasses (noix et graines), ces dernières sont plus difficiles à digérer durant l’effort.

Bretzel au chocolat

Le mélange de sucre et de sel est idéal lors de longues activités. Pour ajouter un peu de fantaisie aux bretzels : faire fondre du chocolat pour y tremper la moitié de celles-ci. Déposez au réfrigérateur pour laisser figer le tout.

Galette de riz sucrée/salée

Garnissez une galette de riz de fromage à tartiner léger et d’une confiture aux fruits. Ce mélange est délicieux et parfait pour fournir de l’énergie aux petits actifs.