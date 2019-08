Des Nationals en grande forme

Grâce à une solide performance de leur lanceur partant et de leurs frappeurs, les Nationals de Washington ont dominé les Cubs 9 à 3 vendredi après-midi, à Chicago, où ils ont signé une troisième victoire consécutive.

Anibal Sanchez (8-6) a alloué deux points – dont un mérité –, un coup sûr et deux buts sur balles en huit manches et un tiers au monticule. Il a également retiré six frappeurs au bâton. Le releveur Matt Grace a terminé le travail en neuvième manche en réalisant les deux derniers retraits du match.

Sur le plan offensif, tous les frappeurs des Nationals ont placé la balle en lieu sûr au moins une fois au cours de la rencontre.

Juan Soto a été particulièrement efficace, lui qui a inscrit quatre points, frappé trois coups sûrs, produit un point et soutiré un but sur balles en quatre présences au bâton. Il a notamment cogné son 29e circuit de la saison, en septième manche.

Adam Eaton a également réussi un circuit dans la victoire.

De leur côté, les Cubs ont inscrit leurs trois points en fin de neuvième manche. Jon Lester (10-9) a encaissé le revers après avoir concédé six points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers.