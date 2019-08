Du chenin qui décoiffe!

Ce n’est pas seulement l’excitation de savoir que j’aurais les deux pieds dans les vignes du Swartland dans quelques jours, le vin lui-même décoiffe tant par sa qualité que le prix raisonnable auquel il est proposé.

Créé en 2007 par Chris et Andrea Mullineux, ce jeune domaine a déjà été couronné « Winery of the Year » trois fois par le guide Platter’s (2014, 2016 et 2019). Du chenin issu de vieilles vignes non irriguées poussant sur des sols dominés par le granit. Vinifié et élevé majoritairement en cuve inox avec une toute petite partie en barrique neutre. Levures indigènes et très peu de sulfite ajouté. Le 2018 qui vient de débarquer à la SAQ est ample, nerveux, de bonne densité et parfaitement sec. La finale surprend par sa longueur, son côté légèrement amer et ses tonalités de fumée, de marmelade et d’abricot. Un régal à ne pas manquer!

Chenin blanc 2018, Mullineux Kloof Street, Coastal Region, Afrique du Sud

22,20 $ - Code SAQ 12889409 – 13,5 g/l – 1,2 g/l

★★★ $$ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.