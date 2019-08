Il évite une amende pour ne pas avoir de support à téléphone

Un automobiliste n’aura pas à payer une amende de 300 $ reçue sur la Rive-Sud pour avoir consulté son GPS tenu dans la main de sa conjointe, et non sur un support prévu à cet effet.

« Le Tribunal est convaincu que la justice ne serait pas bien servie si, dans ces circonstances, le défendeur devait être reconnu coupable, a statué le juge de la Cour municipale commune de Candiac, Sylvain Dorais. Il s’agit d’une irrégularité insignifiante commise durant un instant et non d’une transgression volontaire et manifeste de la loi. En d’autres termes, le geste reproché est “tellement minime qu’il ne peut à lui seul justifier une déclaration de culpabilité”. »