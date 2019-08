«Illumi – Féerie de Lumières» sera à Laval

Ce sont les lumières qui volent la vedette chez Illumi, alors que huit mondes fantastiques se succèdent pour créer une expérience spectaculaire inoubliable et rassembleuse. Dès la tombée de la nuit, du 1er novembre 2019 au 5 janvier 2020, à Laval, Illumi prendra vie grâce à des millions de lumières scintillantes créant le plus grand parcours multimédia son et lumière au monde.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Photo Agence QMI, Steve Madden

Photo Agence QMI, Steve Madden

Photo Agence QMI, Steve Madden

Photo Agence QMI, Steve Madden

Photo Agence QMI, Steve Madden

Photo Agence QMI, Steve Madden

Photo Agence QMI, Steve Madden