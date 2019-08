Impact : Lino DiCuollo, un candidat sérieux au poste de directeur technique

La recherche de l’Impact pour un nouveau directeur technique va bon train. L’équipe montréalaise pourrait même déjà avoir trouvé son Tim Bezbatchenko (Columbus) ou son Ali Curtis (Toronto).

Même si plusieurs candidats sont (ou ont été) considérés, un nom semble se détacher du lot : Lino DiCuollo. À l’instar de Bezbatchenko et de Curtis, DiCuollo serait prêt à laisser tomber ses tâches dans les bureaux de la ligue pour accepter un poste clé au sein d’un club.

DiCuollo travaille pour la MLS depuis 2005 et il a joué un rôle majeur dans la venue de plusieurs vedettes mondiales en Amérique du Nord. En tant que vice-président senior aux relations des joueurs, DiCuollo a notamment aidé la MLS à établir son réseau en Argentine avec le puissant agent Alejandro Taraciuk. DiCuollo a donc travaillé avec Nick De Santis pour faire venir Nacho Piatti à Montréal.

«Lino DiCuollo supervise l'acquisition et la rétention de joueurs en MLS, indique le site officiel de la ligue. Parmi ses principales responsabilités, il s'assure que les clubs de la MLS suivent les règles budgétaires et d'effectifs, il approuve les contrats et il mène le recrutement international de la ligue.»

Il est aussi l’un des responsables de la venue de Didier Drogba chez l’Impact.

À l’époque, c’est DiCuollo qui avait signifié à De Santis le désir de Drogba de venir jouer en MLS et la possibilité de transiger avec le Fire de Chicago pour obtenir ses droits.

DiCuollo a un carnet de contacts bien garni, il parle italien, il connaît très bien Joey Saputo et De Santis et il connaît la MLS mieux que quiconque. Bref, il coche toutes les cases nécessaires.

Joint par TVA Sports, l'Impact a préféré ne pas commenter ces informations.

Toujours selon nos informations, l'ancien directeur technique du Miami FC Mauro Pederzoli a aussi appliqué sur le poste. L'Italien de 57 ans, qui était le patron d'Alessandro Nesta à Miami, est maintenant directeur général de l'équipe chinoise GZ Hengfeng.