Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Microdose

Photo courtoisie

Fred Fortin en a surpris plusieurs en lançant vendredi dernier un nouvel album. Celui qui roule sa bosse depuis 25 ans dans le monde de la musique québécoise a composé par moins de 11 chansons au sonorités parfois folk, parfois prog, mais surtout rock. L’opus est brut, sans grande fioriture, parfaitement à l’image du musicien. Sa prose est toujours autant humoristique, poétique et imagée.

Sorti le 23 août

Je sors

Cinéma

Royal Corgi

Photo courtoisie

Ce film d’animation de Ben Stassen et Vincent Kesteloot met en vedette Rex, un corgi, qui est le chien préféré de Sa Majesté Elizabeth II. Cependant, une réaction prompte du canin lui fera perdre sa place de favori et se retrouvera dans un chenil. Il devra vaincre quelques embuches, afin de regagner les grâces de la Reine.

Sorti le 23 août

Multidisciplinaire

Tshishikushkueu

Photo courtoisie

Natasha Kanapé Fontaine a adapté son recueil de poésie Bleuets et Abricots pour la scène. Ainsi l’artiste mélangera sur scène poésie, slam, chant, théâtre et performance. Place à l’esprit féminin du territoire innu!

Ce soir à 19h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Cinéma

Anote’s Ark

Photo courtoisie

Ce documentaire présente la menace des changements climatiques sur les Kiribati, un archipel en Océanie. Le niveau de la mer qui monte risque d’engloutir le territoire. Alors que certains ne voit que l’immigration comme solution, le président de l’archipel souhaite conserver leur mode de vie.

Ce soir à 20h30 au parc La Fontaine, 3819 avenue Calixa-Lavallée

Cinéma

Qu’est-ce que la démocratie ?

Photo courtoisie

Le documentaire de la canadienne Astra Taylor permet à différentes personnalités de prendre la parole sur le thème de la démocratie. Elle entremêle des exemples actuelles à d’autre plus anciens. Une belle réflexion sur les réussites et la ratés de cette idéologie politique.

Ce soir à 20h30 au Square Cabot

Musique

Allison With Nathan & Jessie

Photo courtoisie

Allison est une musicienne de rue qui voyage en auto-stop à travers le monde. Elle nous partagera ce soir ses péripéties vécus à vélo, à moto, en bateau, en avion ou même en U-Haul à travers sa musique.

Ce soir à 19h à L’Escalier, 552 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

Musique

Danger

Photo courtoisie

Le projet SOMMM, qui réunit D R M S et Ariane Moffatt ainsi qu’un artiste invité différent pour chaque chanson, a lancé sa première pièce vendredi dernier. C’est FouKi qui s’est prêté au jeu pour cette première chanson intitulé Danger. La composition pop a pour thème les derniers moments d’une relation amoureuse.

Disponible sur Spotify depuis le 23 août

Album

Long Story Short

Photo courtoisie

Ian Kelly a fait paraître son sixième album en carrière depuis peu. Cet opus de 11 compositions est son travail le plus accompli selon l’artiste. Il aborde des problèmes de société et appelle à la simplicité avec Sweet Times et Simple Song. Un petit bijou de musique folk!

Sorti le 23 août

Livre

Philosophie du hip-hop

Photo courtoisie

Le chroniqueur et professeur de philosophie Jérémie McEwen a écrit ce livre dans le but de créer un pont entre la tradition philosophique européenne et la culture hip-hop. On en apprend plus sur ce style musical qui se propage à travers le monde par le biais des observations et comparaisons de l’auteur, mais aussi avec des entrevues avec des acteurs du milieu tel que Dj Asma et Monk.e.

Sorti le 21 août