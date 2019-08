La victoire et rien d’autre

BOWMANVILLE, Ontario | Pour la première fois depuis la tenue d’une épreuve de la série des camionnettes NASCAR Gander Outdoors au complexe de Mosport, ils seront cinq pilotes canadiens à participer à la course qui aura lieu dimanche.

Pour l’occasion, le pilote de Lachenaie a été recruté par l’écurie Kyle Busch Motorsports (KBM), l’une des puissances du plateau et dont le bolide numéro 51 a remporté six victoires en 2019.

Le jeune espoir de Saint-Joseph-de-Beauce Raphaël Lessard, à son cinquième départ cette année dans la troisième division du NASCAR et son deuxième à bord d’une camionnette de l’équipe de David Gilliland, sera aussi de la partie tout comme ses compatriotes Gary Klutt, Jason White et Stewart Friesen.

Ce dernier, victorieux sur la terre battue d’Eldora il y a quelques semaines, est l’un des huit finalistes pour la course au titre en 2019. Jamais, rappelons-le, un pilote de l’unifolié n’a été consacré champion dans l’une ou l’autre des trois catégories majeures du NASCAR.

Cette fois, le pilote de 45 ans aborde cette course de façon différente. La position de tête est évidemment dans sa ligne de mire, et il a certes les moyens d’y parvenir, mais il ne sera pas déçu s’il ne l’obtient pas.

Il convient de mentionner que pour la première fois en camionnettes en Mosport, la séance de qualifications et la course auront lieu dimanche, à cinq heures d’intervalle.

« Si ma camionnette est plus à l’aise sur les longs relais, je suis prêt à sacrifier un temps canon en qualifications, a expliqué Tagliani en entrevue au Journal. Auparavant, on se qualifiait la veille de la course. Le contexte est fort différent cette année. »