Quelle aliénation que la nôtre. Nous vivons dans l’« anglitude » totale, un mot inventé par moi pour dire l’état misérable dans lequel se trouve la langue française au Québec. Le ver est dans la pomme et je crains que nous ne réussirons jamais à nous en débarrasser. Notre vie, du matin au soir, est dominée par l’anglais et vouloir défendre l’usage du français est devenu un combat héroïque. L’Office de la langue française est impuissante devant ce virus qui nous infecte jusque dans nos moindres retranchements, et cela en toute légalité.

Voici quelques exemples parmi des milliers d’autres.

Pour son déjeuner, mon fils aime bien les céréales avec du lait. Il a l’embarras du choix : « Kellogg’s Corn flakes », « Rice Crispies », « All Bran », « Frosties », « Golden Grahams », « Special K » (sans accent), « Weatabix » et autres « Quaker Oats ». Pour ma fille, ce sera des « bisquick ».

Vous avez envie de grignoter quelque chose de sucré? Pourquoi pas une « Coffee Crisp », un Crispie Crunch, une Snickers ou une « Aero » ?

À moins que vous optiez pour quelque chose de salé? On vous propose des « Goldfish » à toutes les saveurs.

Je suis chez Provigo et ma fille me supplie de lui acheter des « Cup Cake ». Sur la boîte, une seule inscription : « Sweet delish tasty ». Je m’arrête devant les produits congelés et la firme McCain me propose de « Superfries » puis du côté des gâteaux, des « Deep’n Delicious ».

Vous vous apprêtez à cuire des hamburgers sur charbon de bois? Alors, on vous suggère d’ajouter du « hamburger helper ». Avec ou sans « Velveeta »?

J’hésite, pour le souper, entre un pâté chinois et un « Cottage Pie », mais heureusement ce met ne contient aucun fromage « cottage » que je n’aime guère.

Vous avez besoin de piles? Rendez-vous chez « Canadian Tire ». Vous aurez l’embarras du choix entre « Energizer Max » ou « Energizer Ultimate », « Everyday », « Duracell Ultra Power », etc.

Vous voulez faire briller votre automobile? Un petit coup de « Armor All Ultra Shine » s’impose, sans oublier toute la gamme des produits « Simoniz » (à prononcer à l’anglaise) ou « Moneyworth & Best ». On propose aussi des « MaxxDry Mudstoper », des « Outbound Airplus » et des « Sneaker Balls ». Et si vous vous sentez l’âme verte, n’hésitez pas à acheter la gamme des produits « Green Works » ou « Simple Green ».

Vous avez fait vos « dead bug » pour abdominaux et une petite douche s’impose avant de vous coucher sur votre matelas protégé des punaises de lit par un « Buglock plus » de la firme « Protect-A-Bed ». Alors, on utilisera du savon Dove « Go fresh », ou « Men + Care », ou du « Yvory Clean », ou du « Old Spice », à moins que ne préfériez le « Irish Spring », ou du savon pour bain moussant « Dr Teal’s ». Et puis, à la sortie du bain, on s’enduit le corps d’une « creme care » de Nivea. Mais pour simplement laver ses mains, on utilisera du « softsoap soothing aloe vera », du « One Step », du « Purell », du gel « Likewise », du « Method », ou du « Mrs Meyer’s Clean Day », sans oublier les « Wet Ones » pour le petits dégâts.

Pour la vaisselle, utilisez quelque chose de puissant, comme du « The Grease Fighter Sunlight », du « Lemi Shine Booster », du « Finish », du « Dishwasher Magic », du « affresh », du Cascade « Complete ». Et pour vos planchers, un petit coup de « Quick Shine », de « Spinwave », de « Bissell CrossWave », de « Method Squirt & Mop », de « Swiffer WetJet », du « Floor Renewer » ou du « Hoover Multi Floor Plus ».

Pour la lessive, il y a du « Old Dutch Absolute Clean », du « Spray N’ Wash », du soda « So clean », mais je préfère de loin La Parisienne. Ouf!

Un p’tit Sponge Towell avec ça? N’en ajoutez plus, la coupe est pleine.

Toutes ces marques figurent bien en vue sur ces produits en vente près de chez nous. Nulle obligation de les traduire, ce sont des marques commerciales. Quelle aliénation que la nôtre. Et on veut inciter les immigrants à apprendre le français? Mais dans quel pays vivons-nous?