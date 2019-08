Les routes à éviter cette fin de semaine

MONTRÉAL – Les automobilistes devront s’armer de patience, cette fin de semaine sur les routes, en raison de nombreuses fermetures. Les ponts Honoré-Mercier et Jacques-Cartier, dans les bretelles de l’échangeur Turcot et sur le tronçon de l’autoroute 20 ouest entre les échangeurs Turcot et Saint-Pierre seront notamment à éviter.

Pont Honoré-Mercier/ route 138

Entre Montréal et Kahnawake, le pont Honoré-Mercier sera fermé en direction de la Rive-Sud (route 138 ouest), de vendredi 22 h à lundi 5 h. En direction de Montréal, la circulation se fera à contresens, une voie par direction, selon le même horaire.

De ce fait, l’entrée de la rue Airlie pour la route 138 ouest sera également fermée. Un détour est prévu via avenue Lafleur et rue Clément.

Pont Jacques-Cartier/ route 134

Les accès au pont Jacques-Cartier en provenance de la route 134 est (boulevard Taschereau) et de la rue Sainte-Hélène seront fermés, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Les automobilistes pourront continuer jusqu’à la bretelle pour la route 132 ouest, faire demi-tour à la sortie 79 (avenue Notre-Dame), route 132 est et sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier.

Une voie sur deux seront fermées dans l’accès au pont en provenance de la route 132/ route 134 ouest et de la place Charles-Le Moyne, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Il est à noter qu’en raison des entraves aux approches du pont Jacques-Cartier du côté de Longueuil, les deux voies du pont Victoria seront en direction de Montréal seulement pour toute la fin de semaine, et ce à compter de vendredi 22 h.

Route 136 (autoroute 720) et autoroute 20 ouest

La route 136 (autoroute 720) et l’autoroute 20 ouest seront complètement fermées entre la sortie 5 dans le tunnel Ville-Marie et l’entrée de la bretelle venant de la route 138 est, dans l’échangeur Saint-Pierre, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Un détour est possible via la sortie pour l’autoroute 10 est (Bonaventure) et la sortie 4 pour l’autoroute 15 nord. Pour les usagers en direction de l’autoroute 20 ouest, il faudra continuer jusqu’à l’échangeur Décarie, bretelle pour l’autoroute 40 ouest, sortie 65 pour l’autoroute 520 ouest, autoroute 13 sud, autoroute 20 est (vers Lachine et pont Honoré-Mercier) ou autoroute 20 ouest (vers Dorval).

En raison de ces fermetures, les entrées de la rue Saint-Antoine est et de l’avenue de l’Hôtel-de-Ville/ rue Sanguinet seront aussi fermées de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Le détour se fera via l’avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa, puis suivre le détour principal. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine est, il faudra faire demi-tour à la rue Saint-Hubert et l’avenue Viger.

L’entrée temporaire de la rue Saint-Antoine ouest, à la hauteur de la rue Rose-de-Lima sera aussi fermée selon le même horaire. Un détour est prévu en continuant sur la rue Saint-Antoine ouest, rue Saint-Jacques, avenue Atwater (sud), ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l’Église et boulevard De La Vérendrye/ autoroute 15 nord.

Même chose pour l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue qui sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Pour l’autoroute 20 ouest, un détour est possible via le boulevard Angrignon sud, rue Notre-Dame ouest, avenue Saint-Pierre, rue Richmond/ boulevard Montréal-Toronto et autoroute 20 ouest via l’entrée de la 1re Avenue. Pour le pont Honoré-Mercier, les automobilistes pourront continuer sur le boulevard Angrignon sud et les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et l’entrée pour la route 138 ouest.

De ce fait, la bretelle menant de la route 136 ouest (autoroute 720) à l’autoroute 15 nord (Décarie) dans l’échangeur Turcot sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Tout comme la bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, pont Honoré-Mercier, Dorval) qui sera aussi fermée selon le même horaire. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, jusqu’à la sortie 60, demi-tour, autoroute 15 nord, jusqu’à l’échangeur Décarie, bretelle pour l’autoroute 40 ouest, sortie 65 pour l’autoroute 520 ouest, autoroute 13 sud, autoroute 20 est (vers Lachine et pont Honoré-Mercier) ou autoroute 20 ouest (vers Dorval). Les usagers en provenance de Laval et de l'autoroute 40 ouest et en direction de l’autoroute 20 ouest pourront continuer directement à la sortie 65 et raccourcir le détour.

La bretelle menant de l’autoroute 15 nord (venant du pont Samuel-De Champlain) à l’autoroute 20 ouest (vers Lachine, Dorval) sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Le détour se fera via la bretelle pour l’autoroute 15 nord, jusqu’à l’échangeur Décarie, bretelle pour l’autoroute 40 ouest, sortie 65 pour l’autoroute 520 ouest, autoroute 13 sud et autoroute 20 est (vers Lachine) ou autoroute 20 ouest (vers Dorval).

Il est à noter qu’à partir de lundi 5 h, la bretelle permanente menant de l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 ouest sera ouverte.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 136 est (autoroute 720) et de la route 136 est, entre l’échangeur et l’entrée des rues Notre-Dame et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie, sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 sud, sortie 60 pour l’autoroute 10 ouest (Bonaventure) vers le centre-ville, boulevard Robert-Bourassa et autoroute 720 est ou rue Saint-Antoine est.

Les tunnels Ville-Marie et Viger seront fermés de vendredi 23 h 30 à samedi 7 h 30 et de samedi 22 h 30 à dimanche 7 h 30. De ce fait, les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa seront aussi fermées selon le même horaire. Le détour se fera via la rue Saint-Antoine est jusqu’à l’entrée de la rue Atateken.

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à la route 136 est (autoroute 720) vers le centre-ville sera fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Une voie sur trois sera inaccessible sur l’autoroute 15 sud (Décarie), entre la rue Sherbrooke et l’échangeur, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Projet Turcot/ réseau local

Le tronçon de la rue Angers, entre la rue Cabot et l’avenue de l’Église, sous l’autoroute 15 sera fermé de vendredi 22 h à lundi 5 h. Un détour est prévu via la rue Cabot, la rue Saint-Rémi et l’avenue de l’Église. En venant de la rue Cabot est, il faudra passer via la rue Angers, rue Saint-Patrick et avenue de l’Église. En venant de l’avenue de l’Église est, il sera possible de continuer jusqu’à la rue Drake, rue Galt, boulevard Champlain, avenue de l’Église et rue Saint-Rémi.

Secteur pont Samuel-De Champlain

Sur l’autoroute 10 ouest, la sortie 6 et les bretelles menant à la route 132/ est (vers Longueuil) et la route 132 ouest (vers La Prairie) sera complètement fermée, samedi entre 5 h et 18 h.

Les automobilistes pourront continuer sur le pont Samuel-De Champlain, sortie 58 pour l’Île des Sœurs, faire demi-tour via le boulevard de l’Île-des-Sœurs, puis reprendre le pont et sortie 6.

Il est à noter qu’une voie sur trois sera fermée sur l’autoroute 10 ouest, entre le boulevard Pelletier et la sortie 6, selon les mêmes heures.