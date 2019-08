Ottawa prend « les grands moyens »

« Ça a été une erreur historique de donner le pont au CN, puis le fédéral va la corriger. Yvon Charest est habile et intelligent. C’est clair qu’on a le bon cheval. »

« On va attendre les résultats avant de se réjouir, mais on sent enfin une volonté de régler le dossier. Moi, je pense que la solution passe par le rachat du pont. »