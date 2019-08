Ottawa prêt à imposer une loi pour régler le dossier

« Dès 2015, on s’est engagé dans le processus de négociations de bonne foi. Depuis, on semble avoir épuisé toutes les avenues pour parvenir à une entente. Devant l’impasse, on doit se résoudre à regarder les options plus coercitives », a détaillé une source libérale bien au fait du dossier, qui a demandé l’anonymat pour parler librement.

Finies, donc, les négociations (échouées) à trois qui durent depuis 2015 entre le gouvernement Trudeau, le gouvernement provincial et le CN.