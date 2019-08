P.K. Subban et Lindsey Vonn sont fiancés

Le coeur de P.K. Subban n'est (officiellement) plus à prendre.

L’ancien défenseur du Canadien et la championne olympique de ski, l'Américaine Lindsey Vonn, se sont fiancés.

Les deux athlètes, en couple depuis 2018, sont actuellement de passage à Montréal.

Le flamboyant joueur de hockey, qui a récemment été échangé aux Devils du New Jersey, et la légende du ski ont participé, hier soir, à une activité de financement au profit de la fondation de Subban et du Montreal Children's Hospital.

Longue vie aux amoureux !