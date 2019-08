Thetford Mines : Un fils accusé d’avoir voulu incendier le véhicule de son père

Un homme de 27 ans soupçonné d’avoir cherché à mettre le feu au véhicule de son père, après s’être battu après lui, fait face à plusieurs accusations à Thetford Mines.

Les policiers avaient d’abord été appelés, mercredi, vers 19 h 15, pour une bagarre entre les deux hommes.

Selon la Sûreté municipale de Thetford Mines, le fils, Anael Boulet, aurait aspergé d’essence le véhicule de son père avec l’intention d’y mettre le feu à la suite d’une dispute.

Toujours selon le service policier, le jeune homme aurait commis d’autres voies de fait à l’endroit de son père de 58 ans dans les jours précédents.

Le suspect a été retrouvé puis arrêté dans une rue à proximité et a passé la nuit en cellule. Il a comparu au palais de justice de Thetford Mines, jeudi. Il est accusé de voies de fait, de méfaits et d’avoir menacé de détruire un bien.

Boulet a été libéré sous engagement, moyennant plusieurs conditions. Il doit en outre respecter un couvre-feu entre 22 h et 6 h le lendemain. Il ne peut pas non plus se trouver en présence de la victime dans un rayon de 200 mètres.

De plus, il lui est interdit de posséder tout type d’arme et il ne peut pas posséder ou faire usage de stupéfiants.

La suite des procédures a été fixée au 30 août prochain.