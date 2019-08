Un livreur arrête le suspect d’un kidnapping

Un livreur a possiblement sauvé la vie d’un garçon de 12 ans qui venait de se faire enlever par un homme dans le secteur de Boynton Beach, un peu au sud de West Palm Beach, en Floride.

Le garçon, portant un uniforme scolaire, était monté dans la camionnette d’un étranger alors qu’il venait juste de descendre d’un autobus scolaire, vers 16h, mercredi. L’étranger, qui arborait un sourire rassurant au début, a vite changé d’attitude, commençant à conduire son véhicule de façon erratique et demandant au jeune homme s’il avait de la drogue sur lui, ont rapporté des médias locaux.

Le garçon a demandé à sortir du véhicule, mais l’homme a refusé en augmentant sa vitesse.

Finalement, le jeune a pu ouvrir la portière pour sauter de la camionnette sur la chaussée.

Dans un camion qui suivait la camionnette, Angel Perez et son collègue ont vu le garçon sauter du véhicule en mouvement. M. Perez a dit aux journalistes que, tout de suite, il a compris que quelque chose n’allait pas et qu’il savait que lui et son collègue devaient agir.

Constatant dans son rétroviseur qu’un automobiliste s’était arrêté pour venir en aide à l’enfant, Angel et son collègue ont donc décidé de suivre le suspect, qui continuait son chemin.

Ils l’ont donc suivi sur l’Interstate 95, puis sur le boulevard Gateway, jusqu’à ce qu’il s’arrête à un feu de circulation. C’est là qu’ils l’ont confronté avec ce qui venait d’arriver et qu’ils l’ont retenu jusqu’à l’arrivée de la police.

«Quand je l’ai eu plaqué au sol, je lui ai demandé où il avait pris le garçon, mais il me répondait qu’il ne savait pas de quoi je parlais», a par la suite raconté le livreur aux médias.

Lorsque la police est arrivée, le suspect a tout confessé.

«Heureusement, tout s’est bien terminé. Les policiers ont fait leur travail et nous aussi. Tout le monde va bien», a conclu Angel Perez.

Le garçon a subi des coupures et des égratignures à la tête, aux mains et aux bras.

Le suspect a été identifié par les autorités comme étant Timothy H. Miller, 26 ans, un résident de West Palm Beach connu de la police.