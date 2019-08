Une banque accuse une garderie de fraude

Lors d’une rencontre entre la RBC et M me El Boukhari, cette dernière aurait indiqué qu’elle avait effectué « par erreur » les paiements préautorisés.

En plus de la saisie, la RBC demande le remboursement d’une somme de 194 495 $, plus les intérêts et les frais, à Mme El Boukhari.