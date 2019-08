Une courte victoire d’Atlanta profite à l’Impact

Atlanta United FC l’a emporté 1 à 0 face à Orlando City FC, vendredi soir, en Floride, ce qui permet à l’Impact de Montréal de rester devant Orlando au classement de l'Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS).

Josef Martinez a été le seul à marquer un but lors de cette rencontre. L’action s’est déroulée à la 60e minute de jeu. Bien alimenté par Ezequiel Barco, Martinez a décoché une frappe qui a battu le gardien Brian Rowe à sa droite. C’est le 12e match consécutif avec au moins un filet pour l’attaquant vénézuélien. C’est également son septième but en carrière face à Orlando.

Orlando demeure à 34 points au classement, le même total que l’Impact et le Toronto FC, qui ont respectivement un et deux matchs en main. Ces trois équipes se partagent les septième, huitième et neuvième rangs du classement. Rappelons que les sept premiers de l'association auront une place en phase finale.

De son côté, Atlanta consolide sa place de meneur dans l’Est avec 48 points, trois devant l’Union de Philadelphie au deuxième rang.