BRISSON, Roger



À La Prairie, le 17ième jour du mois d'août, est décédé Monsieur Roger Brisson conjoint de feu Nicole Brisson (1940-2018).Il laisse dans le deuil ses soeurs, Marielle et Monique, son frère Pierre, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et amis. Il était le frère de feu Gilles (1934-1999) et le fils de René Brisson et d'Henriette Lamarre Brisson.Il fit carrière comme optométriste à Candiac pendant trente-cinq ans.La famille recevra les condoléances en l'Église de la Nativité de La Prairie (chemin St-Jean, La Prairie) le 29ième jour du mois d'août à compter de 10 h suivies d'une courte cérémonie en sa mémoire.L'inhumation des cendres, dans le lot familial du cimetière de La Prairie, aura lieu immédiatement après la cérémonie.Des dons à La Fondation La Mosaïque seraient très appréciés. Des formulaires seront disponibles à l'arrière de l'église.La famille désire remercier spécialement l'équipe médicale des soins palliatifs du CHSLD La Prairie pour leur accueil et la qualité des soins.