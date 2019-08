MARTINEAU, Gaétane



Le 20 août 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Gaétane Martineau, épouse en premières noces de feu monsieur Denis Chartrand et en secondes noces de feu monsieur Joseph Downs.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Louise), Diane (Ilie) et Richard, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Berthe (Jean-Lucien) et Marguerite, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 31 août 2019 à 11h, en l'église de Sainte-Marthe (564, rue Principale), suivies de l'inhumation des cendres au cimetière du même endroit. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.