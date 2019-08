Dumas, Gilbert



À Laval, le 20 août 2019, à l'âge de 72 ans, s'est éteint M. Gilbert Dumas, époux de feu Johanne Aubin-Dumas.Monsieur Dumas laisse dans le deuil ses deux filles, Valérie (Stéphane) et Roselyne (Francis), ses petits-enfants, Rafael, Victoria et Charlotte, sa soeur, Johanne (Mario), son amoureuse, Danielle, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Gilbert Dumas aura marqué Laval et pour les années à venir. C'était un un homme de coeur, un père aimant, un ami loyal, apprécié de tous. Il était également un conseiller municipal dévoué à ses concitoyens du district de Marc-Aurèle-Fortin et et au service de tous les Lavallois.La population Lavalloise est invitéeà rendre un dernier hommage à Gilbert Dumas :Vendredi 30 août 2019, de 10h à 17h et de 18h à 20h& Samedi 31 août 2019, de 9h à 10h30Hôtel de ville de Laval1, Place du Souvenir, Laval, QuébecSamedi 31 août 2019, à 10h30Hôtel de ville de Laval1, Place du Souvenir, Laval, QuébecVeuillez ne pas envoyer de fleurs. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Un registre de condoléances est déjà à la disposition de la population en ligne à l'adresse g.dumas@laval.ca. Un registre de condoléances papier sera également mis à la disposition du public à compter du mardi 27 août à 9h (et ce, jusqu'à 21h), dans le hall de l'hôtel de ville de Laval, situé au 1, place du Souvenir, Laval (Québec).La famille tient à remercier spécialement les citoyens Lavallois, l'ensemble de ses collègues conseillers et amis, sans oublier le maire et la Ville de Laval pour leur soutien chaleureux et empressé.