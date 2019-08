DRAINVILLE, Pierrette

née Pilon



C'est avec tristesse, que nous vous annonçons le décès de Mme Pierrette Pilon, épouse de M. Jean-Marie Drainville. Elle a quitté paisiblement, entourée des siens, à Boisbriand, le 17 août 2019 à l'âge de 73 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Luc (Julie), ses petits-enfants Mégane, Roxane et Jérémy, son frère Jean-Claude (Muriel) ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 août de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que le samedi 31 août dès 9h au:SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 11h30 en la chapelle du complexe. La mise en terre suivra à 14h au cimetière Sainte-Thérèse.Des remerciements spéciaux au docteur Alain Nadeau et son équipe en soins palliatifs du CLSC Thérèse-de-Blainville.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maxime-Letendre.