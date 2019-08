BÉLANGER-BOULET, Cécile



Le 13 août 2019, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Cécile Bélanger, épouse de feu monsieur Léonard Boulet.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Réal), François (Nadine), Chantal (Rénald) et Pierre (Chantal), ses petits-enfants Mathieu, Sébastien, Genséric, Héloïse et Samuel, de nombreux neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 août 2019, de 13h30 à 17h et de 18h30 à 21h30 ainsi que le samedi 31 août 2019, de 9h à 10h à la :Les funérailles seront célébrées le samedi 31 août 2019 à 11h en l'Église St-Georges, 1105 boul. Desaulniers, Longueuil, Qc, J4K 3V9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer Rive-Sud.