GAGNON, Jean-Pierre



À l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci, le 12 août 2019, à l'âge de 71 ans est décédé M. Jean-Pierre Gagnon.Frère de feu Huguette (feu Adrien), Pierrette (Claude), Micheline (feu André), feu Jacques, feu Ginette, et Francine (Guy), il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 31 août 2019 à 10h, en l'église La Visitation, 1847, boul. Gouin est, et de là au cimetière Sault-au-Récollet.