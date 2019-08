BEAULIEU (née Melanson)

Florence



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 10 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée, Mme Florence Melanson, épouse de feu Marcel Beaulieu, prédécédée par sa fille Suzanne.Retraitée de La voie maritime du St-Laurent où elle a eu une belle carrière, Florence était une avide voyageuse et avait de nombreux passe-temps et passions.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mike, Mark (Danièle), Paul et Bob (Maria), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son gendre Claude, son amie Diane, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le mercredi 28 août 2019 de 13h à 15h à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307 RIVERSIDESAINT-LAMBERT, QC, J4P 1A7www.dignitequebec.com