PLANTE, Soeur Yvette, rbp



(S. M. du Coeur Immaculé)30 avril 1924 - 20 août 2019À l'Hôpital de Lachine, le 20 août 2019, est décédée Soeur Yvette Plante, religieuse de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur. Elle était la fille de feu M. Hervé Plante et de feu Mme Délia Dumont.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Jeannette, rbp, et Clémence (feu Richard Rochette) et de nombreux neveux et nièces.Soeur Yvette Plante a assumé plusieurs responsabilités au sein de sa Congrégation dont celle de Responsable de Province. Elle a fondé l'Association du Bon-Pasteur. Psychoéducatrice, elle a été directrice générale du Centre Jeunesse Ste-Hélène à Pierrefonds. Elle s'est aussi impliquée dans des organismes tels ACAT, CATHI.Exposition le mardi 27 août de 15h à 17h et de 19h à 21h. Funérailles le mercredi 28 août à 10h30 au9465 boul. Gouin OuestPierrefondsInhumation au Cimetière de Ste-Geneviève.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à:Logis Rose-VirginieC.P. 363, Succursale RosemontMontréal, QC H1X 3C6www.logisrosevirginie.orgDirection funéraire: