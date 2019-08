BOUGIE (née Riberdy), Lucille



À la Maison de Soins Palliatifs de Laval, le 15 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Lucille Riberdy, épouse de feu Léopaul Bougie et soeur de feu Jean et feu Claude.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claire (Mario Michaud), Marc, Guy (Diana Perez) et Suzanne, ses petits-fils Pierre et Christian. Elle laisse également dans le deuil son frère Paul (Fleurette Bourret), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 7 septembre 2019 à 11h en l'église St-Sylvain 750, boul. St-Sylvain, Laval, Qc. La famille recevra les condoléances dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.