BLONDIN, Pierre-Paul



De Ste-Anne-des-Plaines, le 19 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre-Paul Blondin, conjoint de Mme Denise Arelle.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Serge (Lucie) et sa fille Chantal, sa petite-fille Vivianne, ses soeurs Gisèle (Serge) et Thérèse, son frère Réal, ses belles-filles Sylvie (Yves) et Josée (Ghislain), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille accueillera parents et amis le samedi 31 août de 11:00 à 16:00 à la: