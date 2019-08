BESSETTE, Ghyslaine

(née Martineau)



À Châteauguay, le 20 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Ghyslaine Martineau Bessette, épouse de M. Robert Bessette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Mario, Jean (Michelle), Carole (Marco), Marc (Annie) et Michel (Marie-Josée), ses neuf petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.Femme déterminée, aimante et rassembleuse, sa sympathie et la qualité de son écoute nous manquent déjà. Quel grand privilège d'avoir fait partie de son entourage.Ceux et celles qui désirent lui rendre un dernier adieu sont invités au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 30 août de 19h à 21h30 ainsi que le samedi 31 août à compter de 8h30, suivi d'une cérémonie à 10h30, en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Anna-Laberge pour leur dévouement et leurs bons soins. "Heureusement, les anges ne sont pas tous au Paradis!"Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge.