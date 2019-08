LAMBERT, Yvon



Le 22 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Yvon Lambert, époux de Mme Nicole Sarrasin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Sacha (Caroline) et David (Stéphanie), ses petits-enfants Chloé, Gabriel et Thomas, ses frères et soeurs: feu Marcel, feu Gaétan (Marie-Ange), Rosaire, feu Clémence, Pierrette (Jean-Jacques), Denise (feu Antal), Pauline (Raymond), Raymonde (Charles) et feu René, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:231, BOUL. SIR WILFRID LAURIERBELOEIL, QC J3G 4G9Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 31 août 2019 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.