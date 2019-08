LUSSIER, Roger



Le 16 août 2019, est décédé à l'âge de 90 ans, monsieur Roger Lussier, époux de madame Aline Bédard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel, feu Jean-Marc, Michel et Martin et leur conjointe et famille ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 août 2019, de 13 h 30 à 17 h à la :Une cérémonie suivra à 17 h en la chapelle de la résidence funéraire.En guise de sympathie, un don à la Fondation des maladies pulmonaires du Québec serait apprécié.