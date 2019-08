BOUTIN, Pierre



À Montréal, le 19 août 2019, est décédé M. Pierre Boutin âgé de 84 ans et époux bien-aimé de Mme Yolande Caluori depuis 65 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux garçons Pierre et Sylvain, sa belle-fille Lucia, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille sera heureuse de recevoir vos condoléances mercredi le 28 août 2019 de 16h00 à 21h00 au Salon A du complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 6700 rue Beaubien Est, à Montréal.En sa mémoire, un don à la Fondation Crise Résolution serait apprécié. Cette ressource a accompagné et soutenu monsieur Boutin à titre de proche aidant de sa conjointe Yolande dans la lutte contre l'Alzheimer.