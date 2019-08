Me Bertrand, Jacques



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Jacques Bertrand, époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa adoré. Il est décédé paisiblement entouré de sa famille le 20 août 2019 à Laval.Il laisse dans le deuil son épouse Aline, ses deux filles Dominique (Jacques) et Hélène, ainsi que ses quatre petites-filles Marie-Sophie (Benjamin), Rosemarie (Nicolas), Éliane et Camille. Il laisse aussi deux arrière-petites-filles, Mila et Louca. Son décès plonge également dans la peine sa soeur Denise Lamoureux, ses neveux et nièces, de même que ses amis et ex-collègues.Passionné de droit, il a mené une carrière remarquable de 55 ans en tant qu'avocat, ayant plaidé sa dernière cause à l'âge de 81 ans. Récipiendaire du prix Reconnaissance du Barreau de Laval qui lui fut décerné en 1998, Me Bertrand s'est soucié tout au long de sa carrière du sort des plus vulnérables de la société. Son sens de la justice n'avait d'égal que la grandeur de ses valeurs humaines. Au fil de sa vie, il a cultivé ses intérêts avec talent et curiosité: la peinture, la musique et le sport.Sa famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Cité de la Santé de Laval qui a su l'accompagner avec respect et dignité jusqu'à son dernier souffle.Elle recevra les condoléances à 10h00 le vendredi 6 septembre à l'église Saint-Sylvain. Les funérailles auront lieu sur place à 11h00.750 boulevard Saint-Sylvain, Laval, H7E 2X3