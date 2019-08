BENOÎT, Virginie



À Laval, le 19 août 2019, à l'âge de 37 ans, est décédée Mme Virginie Benoît, conjointe de M. Guillaume de Guise et mère de Arnaud.Outre son conjoint et son fils, elle laisse dans le deuil sa mère Mme Denise Guénette, son père M. Michel Benoît (Louise Guérin), son frère Gabriel (Jasmine), sa grand-mère paternelle Mme Suzanne Benoît, ses oncles et tantes, cousins, cousines, sa belle-famille et de nombreux autres parents et amis notamment Annie Chiasson (David Descossy), Béatrice et sa filleule Julia.La famille recevra les condoléances le vendredi 30 août de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h au :SAINTE-THÉRÈSE (450) 435-3987Une cérémonie hommage aura lieu le samedi 31 août à 10h30 en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.