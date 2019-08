Amélie B. Simard : «Nous avons un bébé extraordinaire»

Amélie B. Simard et son amoureux, Jonathan Sbrollini, abordent dans leur websérie, «Le 4e trimestre», les défis auxquels font face plusieurs nouveaux parents. Aujourd’hui maman de Noah-James, né le 8 avril, la comédienne nous parle de ce projet et de sa nouvelle vie.

C’est l’hiver dernier, alors qu’elle voyait venir la fin de sa grossesse, qu’Amélie B. Simard a eu spontanément l’idée, avec un ami producteur, de créer la websérie «Le 4e trimestre».

«Je trouvais qu’on ne parlait pas assez du quatrième trimestre, soit la période de trois mois qui suit la naissance d’un enfant. Dès le départ, Canal Vie a beaucoup aimé l’idée, et nous avons rapidement commencé à tourner. Aujourd’hui, je trace un bilan très positif de cette expérience.»

L’artiste et son conjoint, Jonathan Sbrollini, nous invitent ainsi à en apprendre davantage, en six capsules de 10 à 15 minutes chacune, sur les hauts et les bas de la vie de nouveaux parents.

«On parle de ce qui a été le plus difficile pour nous, et on donne des trucs et des astuces. L’arrivée d’un enfant, ça représente de nouveaux défis pour un couple. On aborde le manque de sommeil, l’allaitement ainsi que plusieurs autres aspects de notre réalité. Je me dis que ça peut être intéressant et instructif, pour ceux qui sont de nouveaux parents, de voir ce que nous avons vécu de notre côté. Depuis la mise en ligne de nos capsules, nous avons d’ailleurs reçu des centaines de messages de remerciements venant de futures mamans, de jeunes mamans et même de femmes qui en sont à leur troisième enfant.»

Le couple, qui ne songe pas à donner de suite à cette websérie, souhaite néanmoins agrandir sa famille dans les prochaines années.

«Nous avons un bébé extraordinaire! C’est certain que nous voulons un jour lui donner un petit frère ou une petite sœur», souligne la nouvelle maman.

Un copain encourageant

Amoureuse depuis plus de quatre ans de l’intervenant en toxicomanie et entraîneur Jonathan Sbrollini, Amélie B. Simard peut se vanter d’avoir un partenaire de vie qui l’encourage à maintenir un rythme de vie sain.

«Mon copain a son propre organisme et il organise plusieurs événements. Il s’implique beaucoup dans les écoles secondaires afin de monter des programmes scolaires de mise en forme et de planifier des camps d’été et d’hiver pour les jeunes. Toutes ses activités sont basées sur de saines habitudes de vie et une bonne alimentation.»

La jeune femme, qui a combattu par le passé une dépendance aux drogues et à l’alcool, se sent épaulée en tout temps par son conjoint.

«J’ai rencontré Jonathan dans une réunion d’Alcooliques anonymes. À cette époque, j’étais sobre depuis un an, mais je continuais d’aller aux rencontres. Dès le départ, ç’a cliqué entre nous. On a un peu le même parcours. On se comprend et on s’aide mutuellement. C’est génial d’avoir un "chum" qui a les mêmes valeurs que soi.»

Un amour pour la scène

Actuellement en congé de maternité, Amélie B. Simard aspire à renouer avec la scène.

«Après avoir déjà joué dans "Don Juan" et, l’an dernier, dans "Saturday Night Fever", j’aimerais beaucoup refaire du théâtre musical. J’adore la danse, le chant et le théâtre. Allier ces trois passions est pour moi extraordinaire.»

De plus, la comédienne espère décrocher d’autres beaux rôles.

«Depuis peu, j’ai recommencé à faire des voix dans des publicités. Je n’ai pas passé d’auditions récemment. La porte reste toujours ouverte à de belles offres», lance-t-elle en terminant.

Impliquée dans les projets de son amoureux, Amélie B. Simard nous invite à ne pas manquer la deuxième édition du spectacle-bénéfice «LIFT les jeunes», alliant humour et musique.

«Cette année, il y aura sur scène des danseurs avec lesquels j’ai travaillé sur "Saturday Night Fever". De plus, la chanteuse Rafaëlle Roy de "La Voix" et bien d’autres artistes seront au rendez-vous. L’événement se tiendra le 10 septembre au Théâtre Fairmount», annonce-t-elle.

La websérie «Le 4e trimestre» est actuellement disponible sur le site Web de Canal Vie.